‘Militair hospitaalschip bij New York vrijwel leeg’

Een militair hospitaalschip dat de ziekenhuizen in New York moet ontlasten, neemt nauwelijks patiënten aan boord. De autoriteiten zeggen volgens The New York Times dat 20 mensen worden behandeld op het schip U.S.N.S. Comfort, dat beschikt over duizend bedden.

De komst van het schip leidde eerder deze week tot euforische reacties onder inwoners van de zwaar getroffen metropool. Mensen snelden naar de haven om de Comfort te zien. Bij ziekenhuizen overheerst inmiddels de frustratie.

„Als ik eerlijk mag zijn: het is een farce”, klaagt topman Michael Dowling van ziekenhuisorganisatie Northwell Health. Terwijl ziekenhuizen in de miljoenenstad worstelen met de toestroom van duizenden patiënten, kan het hospitaalschip door strenge richtlijnen maar beperkt zieke mensen overnemen.

Ziekenhuizen kregen een lijst met 49 aandoeningen die niet worden behandeld door de legerartsen. Ook mogen aan boord van de Comfort geen patiënten worden opgenomen met het nieuwe coronavirus.

Dat betekent dat ambulances met nieuwe patiënten niet rechtstreeks naar het marineschip mogen rijden. De gezondheidstoestand van patiënten moet eerst uitgebreid worden beoordeeld in een lokaal ziekenhuis en ze moeten een coronatest ondergaan. Pas daarna behoort opname op de Comfort tot de mogelijkheden.

De marine stuurde niet alleen een militair hospitaalschip naar New York, maar ook naar Los Angeles. Aan boord van de U.S.N.S. Mercy worden inmiddels 15 patiënten behandeld.