Militair Guatemala krijgt 5160 jaar celstraf

Een rechtbank in Guatemala heeft een voormalig soldaat veroordeeld tot 5160 jaar gevangenisstraf voor de massamoord op 171 mensen. Het bloedbad wordt gezien als een van de wreedste misdaden in de burgeroorlog die het Midden-Amerikaanse land teisterde van 1960 tot 1996.

Volgens de aanklagers nam Santos Lopez deel aan de massamoord in het dorpje Dos Erres in 1982, waarbij vrijwel alle mannen, vrouwen en kinderen werden gedood. Lopez maakte deel uit van een elite-eenheid van het leger die naar het dorp was gestuurd om leden van een guerrillagroep uit te schakelen.

Het bloedbad vond plaats tijdens het regime van de voormalig dictator Efraín Ríos Montt, die van 1982 tot 1983 de macht had. Het was een van de bloedigste periodes in de burgeroorlog in Guatemala. Ríos Montt overleed in april van dit jaar. Hij was in 2013 veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf wegens genocide.