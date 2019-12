Militair die gratie kreeg voor oorlogsmisdaden ‘gevaarlijke gek’

Een Navy SEAL-commandant die de Amerikaanse president Trump gratie verleende voor oorlogsmisdaden, wordt door Irak-veteranen die onder hem dienden neergezet als „giftig” en een „gevaarlijke gek”.

De veteranen van het elite-commando dat Eddie Gallagher leidde, zeggen in The New York Times dat hij op een 12-jarig kind heeft geschoten en dat hij ervan is beschuldigd dat hij burgers onder vuur nam. „Je kon merken dat hij het helemaal oké vond om iedereen die bewoog te doden”, zei een van hen.

De nu 40-jarige scherpschutter was aangeklaagd voor moord op een gewonde, gevangengenomen 17-jarige strijder van Islamitische Staat, die hij zou hebben doodgestoken. Tijdens de rechtszaak afgelopen jaar kreeg Gallagher de conservatieve media aan zijn kant. Een militaire jury sprak hem vrij van moord, maar hij werd veroordeeld voor het poseren naast het lijk van de IS’er.

Disciplinaire maatregelen tegen Gallagher werden ongedaan gemaakt door Trump, die de SEAL vorig weekend ontving op zijn resort Mar-a-Lago.