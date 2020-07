Milieuramp dreigt bij olietanker voor kust Jemen

Experts en diplomaten hebben alarm geslagen over een situatie aan boord van een verwaarloosde olietanker voor de kust van Jemen. De VN-Veiligheidsraad kreeg woensdag te horen dat een milieuramp dreigt als niet snel wordt ingegrepen om een olielek te voorkomen.

Het 44 jaar oude schip FSO SAFER zou door de burgeroorlog in het straatarme land al jaren niet meer worden onderhouden. Daardoor dreigen nu meer dan 1 miljoen vaten olie in zee te lekken, waarschuwt de Britse VN-missie. De machinekamer liep in mei onder water. Dat lek zou later zijn gedicht, maar volgens de Britten is een permanente oplossing nodig.

Het hoofd van het VN-Milieuprogramma waarschuwde dat de SAFER vier keer meer olie zou kunnen lekken dan de Exxon Valdez in 1989. Dat leidde toen tot een beruchte milieuramp bij Alaska. Ook dit keer kan volgens de VN ernstige schade aan het milieu ontstaan. Een lek kan volgens VN-coördinator Mark Lowcock ook gevolgen kunnen hebben voor 1,6 miljoen Jemenieten.

Het gebied waar de tanker voor anker ligt, zou worden gecontroleerd door de Houthi-rebellen. Die hebben toegezegd een VN-missie te zullen toelaten. Lowcock benadrukte dat de rebellen vorig jaar ook zo’n toezegging deden, om daar later weer op terug te komen.