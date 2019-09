Milieuclubs voor autobeurs: verbied SUV’s

Terwijl de populariteit van SUV’s alleen maar toeneemt, pleiten diverse Europese milieuorganisaties voor een verbod op dit type auto’s. Greenpeace, het Duitse Umwelthilfe en andere activistische clubs kwamen maandag met hun oproep in Frankfurt. Daar begint donderdag de grootste autobeurs van Europa, de Internationale Automobilausstellung (IAA).

De organisaties vinden dat de ontwikkeling van de grote en relatief zware modellen moet stoppen en fabrikanten moeten focussen op elektrische auto’s. In het Noord-Duitse Bremerhaven blokkeerden activisten van Greenpeace zondag het uitladen van schepen met SUV’s, totdat de politie ingreep.

Onder consumenten zijn de wagens echter razend populair. De organisatie Transport & Environment becijfert in een onderzoeksrapport dat 36 procent van de auto’s die vorig jaar in de Europese Unie (EU) werden verkocht een SUV is. Tien jaar geleden was dat 9 procent. SUV’s stoten meer CO2 uit dan kleinere sedans.

Volgens hetzelfde rapport stijgt ook de verkoop van elektrische auto’s: in Nederland is inmiddels 6,8 procent hybride of volledig elektrisch. In Noorwegen is al bijna de helft van de nieuwe auto’s op zijn minst hybride, 31 procent stoot totaal geen schadelijke stoffen uit.