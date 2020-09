Milieu-activiste loopt over catwalk bij show Dior Parijs

Een activiste van de milieubeweging Extinction Rebellion wandelde dinsdag dermate rustig over de catwalk bij de show van modehuis Dior, dat het publiek even dacht dat ze er bij hoorde. Alleen hield de vrouw in kwestie een banier in de lucht met de tekst ‘we zijn allemaal modeslachtoffers’.

De milieubeweging wil de risico’s van de klimaatverandering onder de aandacht brengen en daarmee ook de „invloed van de mode-industrie op het milieu en de samenleving”, aldus een woordvoerder. De actievoerster wandelde doodgemoedereerd langs hoogwaardigheidsbekleders op de eerste rij en verliet de zaal daarna op haar gemak. Ze liet bezoekers achter met de vraag of dit er nu wel of niet bij hoorde.

Dior wilde geen commentaar op het incident geven.