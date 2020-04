Milaan begraaft tientallen coronadoden zonder familie

De zwaar getroffen Noord-Italiaanse stad Milaan is begonnen met het begraven van coronadoden waarvan familie of nabestaanden zich niet hebben gemeld. Het gaat om 61 slachtoffers. In totaal is voor zeshonderd niet-opgeëiste coronadoden ruimte gereserveerd op het grote kerkhof van Musocco .

De autoriteiten hopen dat ze niet alle plekken hoeven te gebruiken. Nabestaanden die zich niet op tijd konden melden door de coronamaatregelen of omdat ze zelf ziek waren, kunnen zich alsnog melden om het lichaam op te eisen. Het stoffelijk overschot mag dan over twee jaar naar een ander graf worden overgebracht.

De burgemeester van Milaan benadrukt dat het niet om een massagraf gaat. Elke overledene krijgt een eigen graf met naam en een klein wit kruis. De stad zag zich gedwongen een limiet van vijf dagen te stellen voor het opeisen van het lichaam omdat de lijkenhuizen overvol raakten. Normaal hebben nabestaanden dertig dagen de tijd.

In de regio Lombardije, waarvan Milaan de hoofdstad is, stierven al bijna 13.000 mensen aan het coronavirus. Het is ruim de helft van het totaal aantal coronadoden in Italië.