Mijnwerkers Zuid-Afrika dood na instorting

Van de dertien mijnwerkers die na een instorting vastzaten in een mijn in Zuid-Afrika, zijn er vier overleden. Zij behoorden tot een groep van tien die naar boven werd gehaald maar bezweken later aan hun verwondingen. De zes andere liggen in het ziekenhuis.

Door een licht beving stortte donderdag een gang in van de Masakhane-goudmijn, ten westen van Johannesburg. Een mijnwerker die nog vastzit is gelokaliseerd. Twee anderen zijn vermist.

Zuid-Afrika heeft de diepste mijnen ter wereld en veel mijnen worden door geologen daarom als gevaarlijk bestempeld. In februari legde noodweer de stroomvoorziening van de Beatrix-mijn van hetzelfde bedrijf plat. Toen zaten ruim duizend arbeiders meer dan 24 uur opgesloten. Ze konden worden gered.