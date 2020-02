Mijnwerkers stenigen andere mijnwerkers in Zuid-Afrika

Negen illegale mijnwerkers uit Lesotho zijn in Zuid-Afrika gestenigd door rivaliserende arbeiders. Dat maakte de lokale politie zaterdag bekend, die spreekt over „een barbaarse daad”. De lichamen werden gevonden in Matholeville, net buiten Johannesburg. Tientallen mijnwerkers die bij de moordpartij betrokken zouden zijn, werden aangehouden. Waardoor de ruzie ontstond is onduidelijk.

In Zuid-Afrika werken duizenden illegale mijnwerkers, die ook wel ‘zama-zamas’ worden genoemd. Gevechten tussen mijnwerkers onderling komen geregeld voor in Zuid-Afrika.

Het land is een van de meest gewelddadige ter wereld. Zo werden volgens de regering tussen april 2018 en maart 2019 ruim 21.000 mensen vermoord, gemiddeld 58 per dag.