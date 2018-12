Mijnwerkers in Rusland vast door brand

Negen mijnwerkers zijn in een mijn in Rusland vast komen te zitten door een brand. Reddingswerkers konden hen nog niet bereiken door de grote hitte en de rook in de kalimijn bij de plaats Solikamsk in de regio Perm.

Acht mijnwerkers konden ongedeerd uit de mijn komen. De groep die vastzit, bevindt zich op ongeveer 350 meter diepte. Lokale media berichtten dat de brand ontstond door een methaanlek maar dat werd door de autoriteiten tegengesproken. De mijnwerkers zijn uitgerust met zuurstofflessen.