Mijnwerkers gedood bij explosie Pakistan

Bij een explosie in een kolenmijn in de Pakistaanse provincie Baluchistan zijn zaterdag minstens zestien mijnwerkers om het leven gekomen. Nog zeker twaalf mijnwerkers zitten gevangen onder de grond. Volgens een woordvoerder van de Pakistaanse rampenbestrijding werd de explosie veroorzaakt door een te hoge concentratie van methaangas in de mijn.

In een nabijgelegen mijn kwamen zaterdag eveneens twee mijnwerkers om bij een aardverschuiving. Of er een verband is met de explosie, is niet bekend. Er gebeuren geregeld ongelukken in de mijnen in Baluchistan.