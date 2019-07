Mijnwerkers dood in Myanmar door modderstroom

Door een aardverschuiving in een jademijn in Myanmar zijn zondag veertien mensen omgekomen, meldt de lokale politie. Nog vier mensen zijn vermist nadat een modderstroom als gevolg van de verschuiving de mijnwerkers verraste. Onder de doden zit één politieagent.

De 25-jarige Yan Dau, die naast de mijn woont, hoorde het ongeluk gebeuren. „Het geluid van de aardverschuiving was echt beangstigend. Ik maakte me zorgen, want ons huis trilde ook.” Het is niet de eerste keer dat er doden vallen in mijnen in het gebied. In april kwamen er in eenzelfde jademijn meer dan vijftig mijnwerkers om het leven door een modderstroom. In 2015 ging het zelfs om meer dan honderd doden.

De regering van Myanmar gaf eerder al het advies minder werkzaamheden te verrichten in de mijnen tijdens het moessonseizoen. Toch zijn er veel mensen die nog op zoek gaan naar het waardevolle gesteente. De handel in de groene edelstenen levert het Aziatische land jaarlijks honderden miljoenen euro’s op.