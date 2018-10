Mijnwerker in Alaska gedood door grizzlybeer

Een achttienjarige mijnwerker is in Alaska door een grizzlybeer gedood. Het is de tweede keer dit jaar dat in de Amerikaanse staat iemand door een aanval van een beer om het leven is gekomen.

Het slachtoffer werkte bij een zilvermijn in het zuidoosten van Alaska. Hij was bezig met boorwerkzaamheden op een afgelegen locatie die alleen per helikopter is te bereiken, liet het mijnbedrijf weten.

De aanval had plaats op Admiralty Island, een plek dat bekend staat om zijn grote populatie grizzlyberen. De indianennaam van het eiland luidt Kootznoowoo, wat vertaald kan worden als ‘vesting van de beer’.