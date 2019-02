Mijnbedrijf evacueert nog eens 200 mensen

Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale SA heeft uit voorzorg ongeveer tweehonderd mensen geëvacueerd bij een dam in deelstaat Minas Gerais. In een verklaring laat het bedrijf weten dat de mensen zaterdagnacht naar een buurtcentrum zijn gebracht en ondergebracht zullen worden in hotels.

Het gaat om een dam bij de Mar Azul-mijn op zo’n 25 kilometer afstand van Belo Horizonte, de hoofdstad van Minas Gerais. Het geplaagde mijnbedrijf evacueerde eerder deze maand ook al vijfhonderd mensen nabij de Gongo Soco-mijn, nadat eind januari een dam bezweek bij het stadje Brumadinho in Minas Gerais.

De ingestorte dam bevond zich bij een ijzerertsmijn en bezweek op 25 januari, met meer dan 160 doden tot gevolg. Het daadwerkelijke dodental ligt vermoedelijk veel hoger. Reddingswerkers stelden deze week dat nog zo’n 200 mensen worden vermist.