Miguel Diaz-Canel nieuwe president Cuba

De Nationale Assemblee van Cuba heeft formeel Miguel Diaz-Canel aangewezen als opvolger van president Raúl Castro, die na twee ambtstermijnen met pensioen gaat. Salvador Valdes Masa is benoemd tot de nieuwe vicepresident van het land.

In Cuba worden geen presidentsverkiezingen gehouden, maar wordt de president gekozen door de parlementariërs van de Nationale Assemblee. Eigenlijk zou Castro (86) al op 24 februari vertrekken, maar dat werd verschoven door de drukke nasleep van de orkaan Irma.

Het is de eerste keer sinds begin jaren zestig van de vorige eeuw dat het land niet meer geregeerd wordt door de Castro-familie. Raúl Castro blijft wel het hoofd van de Communistische Partij, de enige politieke partij van Cuba. Raúl Castro volgde in 2008 zijn broer Fidel op, die met zijn gezondheid kwakkelde. ‘El Lider’ stierf in november 2016 op negentigjarige leeftijd.