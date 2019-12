Migratie naar Italië blijft sterk dalen

Kustwachten pikten rond Kerst honderden migranten van het water: op het Kanaal, bij Spanje en in Turkije. Het totale aantal migranten in het Middellandse Zeegebied daalt echter al jaren. In Italië waren er dit jaar 90 procent minder aankomsten dan in 2017.

Op het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland onderschepte de kustwacht donderdagmorgen 71 migranten op bootjes. Er waren meerdere vaartuigen onderweg naar het Verenigde Koninkrijk. Veel van de migranten waren onderkoeld.

In het Vanmeer, in het oosten van Turkije, verdronken zeven vluchtelingen toen de boot waar zij op zaten omsloeg. Van de opvarenden, afkomstig uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh, konden er 64 worden gered.

De Spaanse kustwacht redde donderdag zeker 100 migranten voor de kust van Spanje. Een dag eerder pikte de kustwacht al 200 vluchtelingen op van zelfgemaakte bootjes. Een man die voor de Costa Blanca werd aangetroffen dreef op een klein opblaasbaar speelgoedbootje. Hij zat daar eerder met een vriend van hem op; die is waarschijnlijk verdronken.

In 2019 zijn in totaal zeker 1246 migranten om het leven gekomen tijdens de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee, meldde de Internationale Organisatie voor Migranten (IOM) van de VN. Sinds 2014 gaat het daarmee om 19.864 dodelijke slachtoffers.

Het aantal doden per jaar daalt echter, gelijk op met de aantallen migranten. Op het hoogtepunt, in 2015, arriveerden er in het Middellandse Zeegebied meer dan een miljoen migranten, het afgelopen jaar nog ruim 105.000.

In de regio verplaatsen de stromen zich voor een deel. Het aantal migranten naar Spanje nam de afgelopen vijf jaar toe: van ruim 5300 in 2015 naar meer dan het tiendubbele in 2018. Het afgelopen jaar ging het om nog een kleine 25.000 aankomsten. Griekenland en Italië zagen een sterke teruggang.

De Italiaanse autoriteiten maakten bekend dat er tot 24 december ruim 11.400 migranten aan de kust landden. In dezelfde periode vorig jaar waren het er ruim 23.200, het jaar daarvóór bijna 119.000. De meeste migranten kwamen dit jaar uit Tunesië, Pakistan en Ivoorkust.

De belangrijkste reden voor de sterke daling van de migratie naar Italië is een omstreden akkoord dat de toenmalige sociaal-democratische regering in 2017 met Libië sloot. Volgens berichten in de media ging dat vergezeld van informele overeenkomsten met verschillende milities in het land dat in burgeroorlog is. Het doel was te voorkomen dat migranten vanuit Libië de zee op zouden gaan.

Na de regeringswisseling in 2018 werd het hoofd van de rechtse Lega, Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken. Hij voerde een beleid van „gesloten havens” tegen migrantenboten. De centrumlinkse regering, die sinds september van dit jaar aan de macht is, volgt een meer gematigde koers en laat boten met migranten toe.