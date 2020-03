Migratie naar Europa stort in door coronavirus en noodmaatregelen

In Nederland zijn er in de week van 16 tot 22 maart negentig asielvragen ingediend, volgens cijfers van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO). Dat is ruim 76 procent minder dan de voorafgaande week. Alleen in Spanje was de daling groter, meldt de krant El País. Daar kwamen slechts 25 asielvragen binnen tegenover 3800 in de week ervoor. Een daling van 99 procent.

Het coronavirus en de ingrijpende maatregelen die wereldwijd tegen de verspreiding zijn genomen, hebben de migratie vrijwel stilgelegd.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde ook een sterke afname van het aantal illegalen dat het land binnenkomt. Negentig tegenover zeker 350 in de week van 9 tot 15 maart. De migranten blijven niet alleen weg door de lockdown in Spanje en andere Europese staten. In veel landen in Afrika, zoals bijvoorbeeld Marokko, is de bewegingsvrijheid beperkt door maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Voorts zijn grenzen gesloten en ligt het vliegverkeer stil. Veel asielzoekers in Spanje zijn mensen uit Latijns-Amerika die per vliegtuig komen.

In het zwaar door het virus getroffen Italië daalde het aantal asielaanvragen met 62 procent. In België met 72 procent.