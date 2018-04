Migrantenstroom via rivier Griekenland groeit

Steeds meer vluchtelingen trekken vanuit Turkije via de grensrivier Evros Griekenland binnen. „Vanaf maart hebben al meer dan 1000 mensen de rivier overgestoken”, waarschuwt het Rode Kruis. De hulporganisatie stelt dat het afgelopen week ging om meer dan honderd mensen per dag.

De oversteek van de rivier kan volgens het Rode Kruis een levensgevaarlijke onderneming zijn. „Veel mensen die de oversteek wagen hebben niet zoveel ervaring met zwemmen”, legt een woordvoerster uit. Ze kan nog niet zeggen of ook slachtoffers zijn gevallen bij de oversteek.

Het Rode Kruis verwacht dat op termijn nog meer mensen zullen proberen de rivier over te steken, omdat het waterpeil daalt in de zomer. Vluchtelingen die zo Griekenland binnentrekken, wacht nog een ander probleem. Het meest dichtstbijzijnde centrum waar migranten zich kunnen registreren is „totaal overbelast”.

Mensen die na de oversteek medische hulp nodig hebben, moeten bovendien tientallen kilometers reizen. „Vanaf dit gebied is het 35 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde kliniek, het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 150 kilometer vanaf deze plek”, aldus het Rode Kruis.