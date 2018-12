Migrantenjongen was besmet met griepvirus

De 8-jarige jongen uit Guatemala die op kerstavond in Amerikaanse grensbewaring is overleden, kan volgens de autoriteiten in New Mexico aan de griep zijn gestorven. De exacte doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, maar volgens het forensisch instituut in New Mexico is het zeker is dat de jongen besmet was met influenza B. De onderzoeken naar de doodsoorzaak moeten nog worden afgerond.

De jongen was maandag na zijn arrestatie op 18 december door de Amerikaanse grensautoriteiten naar het ziekenhuis gebracht. De diagnose daar was dat hij kou had gevat, maar geen griep. Na 90 minuten werd hij weer werd hij weer overgedragen aan de grensautoriteiten. Toen het kind braakte en het bewustzijn verloor, werd het teruggebracht naar hetzelfde ziekenhuis waar het kort voor middernacht stierf.

Samen met de dood van een 7-jarig meisje op 8 december leidde de zaak tot discussie over hoe om te gaan met vluchtelingen, vooral kinderen, in Amerikaanse grensdetentie.