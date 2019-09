Migrantenburgervader Italië mag terugkeren

De oud-burgemeester van het Italiaanse dorp Riace mag weer terug naar huis. Een rechtbank heeft donderdag een streep gezet door een besluit dat Domenico Lucano verbood om zijn eigen dorp te betreden.

Lucano kreeg internationaal bekendheid omdat hij honderden immigranten in zijn dorp, met 2000 oorspronkelijke bewoners, opnam. Daarover kreeg hij het aan de stok met toenmalig vicepremier Matteo Salvini van Lega.

De arrestatie van de burgervader vorig jaar oktober veroorzaakte veel ophef. Volgens justitie regelde hij schijnhuwelijken met inwoners om immigranten aan een verblijfsstatus te helpen.

De beslissing van de rechter dat Lucano weer naar Riace mag terugkeren, komt op dezelfde dag dat in Italië een nieuwe regering, zonder Lega, is aangetreden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in mei werd Lega overigens de grootste partij in Riace.