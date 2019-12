Zeven vluchtelingen zijn verdronken in het Vanmeer in het oosten van Turkije toen de boot waar zij op zaten omsloeg. 64 mensen konden worden gered.

Volgens de autoriteiten zonk het vaartuig in de buurt van het district Adilcevaz in de provincie Bitlis, aan de noordelijke oever van het Vanmeer. Het meer ligt in de buurt van de grens met Iran, van waaruit migranten regelmatig naar Turkije oversteken, richting West-Europa.

De migranten kwamen uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh.