Migrantenboot raakt op drift: 15 doden

Zeker vijftien Ethiopiërs zijn om het leven gekomen nadat hun boot op zee in de problemen was geraakt. De tientallen opvarenden dobberden een week rond zonder voedsel en water, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

De circa negentig Ethiopiërs probeerden vanuit het Oost-Afrikaanse Djibouti naar Jemen te varen. Overlevenden zeggen dat sommige slachtoffers bezweken door honger, dorst of verdrinking. Ze bereikten uiteindelijk de Jemenitische havenstad Aden, al is niet helemaal duidelijk hoe dat is gelukt.

Ook na aankomst in Jemen zouden nog mensen zijn overleden, omdat ze niet tijdig zijn opgenomen in een ziekenhuis. In het land woedt al jaren een burgeroorlog. Toch arriveren er jaarlijks duizenden veelal Afrikaanse migranten die hopen de rijkere Golfstaten te bereiken.