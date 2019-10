Migranten zaten zeker tien uur in koelwagen

De 39 migranten die dood zijn gevonden in een koelwagen in Essex, zaten al opgesloten toen de vrachtwagen aan de Belgische kust arriveerde voor de oversteek naar Engeland. De acht vrouwen en 31 mannen, onder wie een tiener, zaten zeker tien uur opgesloten bij een temperatuur van min 25 graden nadat de koelwagen in Zeebrugge was aangekomen.

Volgens Britse media onderzoekt de politie onder meer drie verdachte bendeleden in Noord-Ierland. Het zou gaan om een bende met banden met paramilitairen.

Omdat de vermoedelijke Chinezen zich in de verzegelde koelwagen bevonden, gaat het waarschijnlijk om mensenhandel. Volgens deskundigen bevinden de meeste Chinezen die illegaal naar Groot-Brittannië komen zich in een situatie van schuldslavernij.