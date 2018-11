Migranten vertrekken na pauze uit Mexico-Stad

Honderden migranten hebben hun weg vervolgd richting het noorden, na een aantal dagen te hebben gepauzeerd in Mexico-Stad. De migrantenkaravaan die momenteel door Mexico trekt wil de Verenigde Staten bereiken en bestaat voornamelijk uit Hondurezen.

Met backpacks, kleedjes en kinderen in de hand, namen de migranten eerst de metro om vervolgens naar Tepotzotlan, ten noorden van de hoofdstad, te lopen. Daar werden ze door de autoriteiten in bussen en op vrachtwagens gezet die ze naar Queretaro brachten. Daar is in een stadion opvang geregeld.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de migranten meermaals opgeroepen terug te keren omdat ze volgens hem „hun tijd verdoen” en niet in de VS zullen worden toegelaten. Deze week scherpte Trump het asielbeleid verder aan.