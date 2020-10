Migranten verdronken na zinken boot voor kust van Tunesië

Zeker elf migranten uit Afrika zijn zondag verdronken toen hun boot voor de kust van Tunesië zonk. De autoriteiten zoeken nog naar de ongeveer twintig andere mensen die zich op de boot bevonden.

De migranten probeerden de Middellandse Zee over te steken naar het Italiaanse eiland Lampedusa. De Tunesische kustwacht kon de lichamen bergen van acht vrouwen en drie kinderen.

Vorig jaar verdronken ongeveer negentig Afrikaanse migranten nadat hun boot was gekapseisd. Het was een van de ergste ongelukken in Tunesische wateren. De groep was vanuit Libië vertrokken en wilde eveneens Europa bereiken.