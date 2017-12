Migranten uit Libië naar Italië gevlogen

De Verenigde Naties zijn begonnen met het evacueren van migranten vanuit Libië naar Italië. Vrijdag landde een toestel met 110 vrouwen en kinderen op een vliegveld ten zuiden van Rome.

Honderdduizenden vluchtelingen zitten vast in Libië. Ze willen naar Europa maar zijn vaak vast komen te zitten in centra waar de omstandigheden soms bar slecht zijn. Het is de eerste keer dat migranten rechtstreeks naar Europa worden geëvacueerd. Een tweede vluchten met meer dan vijftig mensen wordt later op de dag in Italië verwacht.

Italië en Libië besloten eerder deze maand beter samen te werken bij de aanpak van mensensmokkelaars die veel geld verdienen aan het overzetten van migranten naar Europa.