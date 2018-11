Migranten uit Britse koelwagen bevrijd

Britse douaniers hebben 21 Vietnamese migranten bevrijd uit een vrachtwagen in het Zuid-Engelse Newhaven, nabij Sussex. Elf van de migranten waren minderjarig, zo maakte het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

Volgens de BBC waren de minderjarigen tussen de twaalf en zeventien jaar oud. De groep zat verstopt tussen kratten met mineraalwater. De migranten waren onderkoeld, maar hadden geen medische hulp nodig. De chauffeur is gearresteerd.

Volgens de BBC was de koelwagen per veerboot uit Franse Dieppe naar Engeland gekomen. Het voorval was donderdag, maar is nu pas bekendgemaakt door de autoriteiten.