Migranten tegengehouden voor kust Libië

De Libische autoriteiten hebben honderden migranten tegengehouden die op twee rubberbootjes probeerden het land te verlaten. Het gaat volgens de kustwacht om 324 personen uit landen als Tsjaad, Nigeria, Ivoorkust en Mali.

De autoriteiten stopten de bootjes op enkele kilometers van de kust. Onder de opvarenden waren 35 vrouwen en 16 kinderen, zei een woordvoerder van de kustwacht in een verklaring. Het aantal migranten dat via Libië oversteekt naar Europa is sinds afgelopen juli fors afgenomen. Autoriteiten in het Noord-Afrikaanse land grijpen vaker in.

In Italië zijn volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken dit jaar tot dusver ruim 3500 migranten uit Libië aangekomen. Dat is een daling van 62 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.