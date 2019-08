Migranten springen bij Italië van schip

Zo’n tien migranten zijn dinsdag van het schip Open Arms dat voor de kust van Zuid-Italië ligt, overboord gesprongen. Ze probeerden naar de wal te zwemmen nu de Spaanse hulporganisatie die het schip exploiteert er niet uitkomt met de Italiaanse regering over wat er moet gebeuren met de migranten.

De Open Arms dobbert al negentien dagen op zee met bijna honderd migranten aan boord en wacht net buiten de haven van Lampedusa. De kapitein heeft gevraagd om de voornamelijk Afrikaanse migranten aan wal te mogen brengen, ondanks een Italiaans verbod aan land te komen.

„Negen mensen hebben zichzelf in het water gegooid ... De situatie is uit de hand gelopen”, twitterde de Open Arms, nadat ze eerder een video hadden gepost van een andere migrant die in het water was gesprongen. Die werd tegengehouden door een boot van de Italiaanse kustwacht.

De eerste man die in zee sprong, een Syriër, werd gered door de Italiaanse autoriteiten, die voor hem zorgen, zei een woordvoerster van Open Arms. De Italiaanse kustwacht kwam ook te hulp bij degenen die later sprongen, zagen verslaggevers van Reuters.

Op beelden was te zien dat een paar mensen op een kleine rubberboot naar de Open Arms werden gebracht, maar het was niet duidelijk of zij tot de geredde migranten behoorden.

Italië heeft een harde lijn gekozen voor het binnenlaten van migranten. Minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zegt dat door hulporganisaties gerunde hulpschepen „taxi’s” zijn geworden voor mensensmokkelaars.

Salvini suggereerde dinsdag dat de organisatie de problemen aan boord overdrijft. Van acht migranten die maandagavond aan wal werden gebracht voor dringende medische hulp, hadden er slechts twee gezondheidsproblemen, zei hij.