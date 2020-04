Migranten op Malta in quarantaine om corona-uitbraak

Zo’n duizend Afrikaanse migranten in een kamp op Malta zijn zondag in quarantaine geplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus daar. Dat maakten de Maltese autoriteiten bekend. In het migrantenkamp, dat in het zuiden ligt, zijn in twee dagen tijd acht coronabesmettingen vastgesteld. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn er nu maatregelen genomen.

„Dit is geen rassendiscriminatie”, zei Chris Fearne, de Maltese minister van Volksgezondheid, zondag. „Quarantainebevelen worden gegeven aan iedereen die positief test op het virus en de mensen om hen heen. Quarantaine is een van de belangrijkste instrumenten die een land heeft om het coronavirus in te dammen.”

De besmette personen zijn in isolatie geplaatst. Alle andere migranten in het kamp moeten zeker veertien dagen in quarantaine. Politie- en legereenheden zien toe of de maatregelen worden nageleefd.

In Griekenland werd ook quarantaine ingesteld voor twee migrantenkampen vanwege het virus. Een kamp in Malakasa, veertig kilometer ten noordoosten van Athene, blijft twee weken dicht terwijl wordt onderzocht hoe het virus in het kamp terecht is gekomen. De besmette man, een 53-jarige Afghaan, is opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad. Donderdag werd al quarantaine ingesteld voor de vluchtelingen in het kamp in Ritsona. Daar zijn twintig besmettingsgevallen bekend.