Zes illegale migranten zijn woensdag in het zuiden van België ontdekt in een vrachtauto met doodkisten. De nieuwe kisten kwamen uit Italië en werden vervoerd naar een begrafenisondernemer in Dinant.

De vrachtwagenchauffeur zag bij een stop in Arlon dat er levende mensen tussen de kisten lagen. Hij waarschuwde meteen de politie. Die heeft de zes, in de leeftijd van 16 tot 30 jaar zijn, naar het bureau meegenomen.