Migranten Ocean Viking in Italië aan land

De 82 migranten aan boord van het schip Ocean Viking mogen aan land in Italië. De Italiaanse regering heeft het schip de haven van Lampedusa toegewezen, meldt persbureau ANSA. Het is niet duidelijk of het schip van SOS Méditerranée en Artsen zonder Grenzen mag aanleggen in de haven of dat de Italiaanse kustwacht de mensen aan land brengt.

De Ocean Viking had afgelopen zondag 50 mensen gered. Daarna nam het schip nog 34 bootvluchtelingen over die door een andere organisatie uit zee waren gered. Tot dusverre mochten slechts twee mensen het schip verlaten. Een hoogzwangere vrouw en haar man werden naar Malta gebracht.