„Migranten in koelwagen betaalden elk 35.000”

De 39 migranten die woensdag dood achterin een koelwagen werden gevonden, hebben mensensmokkelaars mogelijk 35.000 euro per persoon betaald voor hun noodlottige reis.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Stop the Traffik zijn er belangrijke overeenkomsten met de 58 Chinezen die in 2000 dood werden gevonden achterin een verzegelde, luchtdichte container op een vrachtwagen in Dover. Toen lag de prijs voor de reis van Zuidoost-Azië naar Europa nog rond de 23.000 euro, maar die is inmiddels verhoogd.

„Mensen die vanuit China naar Europa worden vervoerd zijn vaak slachtoffer van dwang, waaronder schuldslavernij”, zei Stop the Traffik-directeur Neil Giles tegen de krant Metro. „Vaak worden die schulden nooit afgelost door de hoge rente en onbetaald werk. De slachtoffers zouden waarschijnlijk zijn uitgebuit.”