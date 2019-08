Migranten in kajak op Kanaal onderschept

De Britse kustwacht heeft vrijdag dertig migranten gered die in bootjes het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië wilden oversteken. Twee van de migranten probeerden met een kajak de oversteek te maken, meldde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De migranten zeiden tegen de Britse autoriteiten dat ze uit Afghanistan en Irak kwamen. Het ging om 27 mannen, een vrouw en twee kinderen. „Mensen die het Kanaal proberen over te steken in kleine bootjes brengen hun leven en dat van hun kinderen in gevaar”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Hij wees op het grote aantal schepen dat op het Kanaal vaart, de sterke stroming en de lage temperatuur van het zeewater.