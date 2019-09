Migranten in detentiecentra Libië naar Rwanda

Migranten die in Libië vastzitten in vluchtelingenkampen zullen naar Rwanda worden gebracht. De regering van Rwanda, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Afrikaanse Unie zijn dat overeengekomen.

De komende tijd zal een eerste groep van vijfhonderd migranten, die voornamelijk uit de Hoorn van Afrika komen, worden geëvacueerd. De UNHCR zal na hun aankomst in Rwanda blijven zoeken naar oplossingen voor de geëvacueerden.

„De evacuatievluchten zullen naar verwachting in de komende weken beginnen en worden uitgevoerd in samenwerking met de Rwandese en Libische autoriteiten”, aldus de vluchtelingenorganisatie die hoopt dat de internationale gemeenschap middelen vrijmaakt om herplaatsing van de vluchtelingen mogelijk te maken. Naar schatting zitten zo’n 4700 mensen vast in detentiecentra in Libië.