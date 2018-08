Migranten geëvacueerd uit detentiecentra Libië

Honderden migranten zijn weggehaald uit detentiecentra bij de Libische hoofdstad Tripoli. Ze waren daar aan hun lot overgelaten nadat bewakers op de vlucht waren geslagen voor gevechten tussen rivaliserende groepen, zeggen bronnen binnen hulporganisaties.

Medewerkers van hulporganisaties zeggen dat honderden migranten naar een ander detentiecentrum zijn overgebracht, uit de buurt van de gevechten. Het gaat vooral om Eritreeërs, Ethiopiërs en Somaliërs. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bevestigt te hebben geassisteerd bij de evacuatie van de migranten.

De gevechten in het gebied hebben de afgelopen dagen aan 27 mensen het leven gekost. Ook raakten 91 mensen gewond, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Op papier is de zogenoemde regering van nationale eenheid (GNA) de baas in Tripoli, maar in de praktijk handelen gewapende groepen veelal naar eigen inzicht.