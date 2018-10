Migranten bevrijd uit koelwagen in Duitsland

De Duitse politie heeft vijf vluchtelingen bevrijd die in een Poolse koelwagen werden vervoerd en in problemen waren gekomen. De migranten sloegen zelf alarm bij de Franse politie via een mobiele telefoon. Dat gebeurde even voordat het voertuig vanuit Frankrijk Duitsland was binnengereden, aldus Duitse media dinsdag.

Het gaat om vier volwassenen en een kind. Hun nationaliteit is niet bekendgemaakt. De migranten werden door artsen onderzocht en behandeld. De vrachtwagen werd bij de plaats Saarlouis aangehouden door de Duitse politie, nadat die was getipt door Franse collega’s.