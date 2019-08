Migranten bestormen Spaanse enclave Ceuta

Meer dan 150 migranten hebben met succes de hekken bestormd die de Spaanse enclave Ceuta afscheiden van Marokko. Verscheidene Spaanse agenten liepen verwondingen op toen ze probeerden de mensen tegen te houden, maakte het stadsbestuur bekend.

„Ongeveer 250 migranten probeerden over het hek te komen en ongeveer 155 is het gelukt. Het was niet zo gewelddadig als in het verleden. Maar ten minste zes agenten en meerdere migranten hebben lichte verwondingen opgelopen”, aldus een woordvoerder.

De enclaves Ceuta en Melilla aan de Marokkaanse noordkust werken als een magneet op migranten die illegaal naar Europa willen komen. Ze worden beschermd door een zes meter hoog hek met daarbovenop prikkeldraad.