‘Migranten beschoten na bombardement Libië’

Migranten die probeerden te vluchten voor luchtaanvallen op een Libisch detentiecentrum, zijn mogelijk ook nog beschoten. „Er zijn meldingen dat sommige vluchtelingen en migranten onder vuur zijn genomen door bewakers toen ze na de eerste inslag probeerden te ontsnappen”, meldt het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA).

Bij het bombardement op het centrum met de migranten vielen deze week zeker 53 doden. De VN-dienst meldt in een rapport dat sprake was van twee luchtaanvallen, waarvan er één een gebouw trof waar zo’n 120 mensen waren opgesloten. In het kamp bij hoofdstad Tripoli zouden nog steeds vijfhonderd migranten vastzitten.

Libië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee Europa willen bereiken, maar in het land woedt ook een burgeroorlog. Troepen van krijgsheer Khalifa Haftar strijden tegen milities die de regering van premier Fayez al-Serraj steunen. „Het aantal burgerslachtoffers door dit conflict is bijna verdubbeld door deze enkele aanval”, citeert persbureau Reuters uit het rapport.