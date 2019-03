Migranten aangehouden op veerboot in Calais

De Franse politie heeft 44 migranten aangehouden die in de nacht van zaterdag op zondag in Calais aan boord waren geklommen van een veerboot over het Kanaal. De migranten gebruikten bij hoog water een onderhoudsladder om aan boord te komen, zei de politie.

Ongeveer honderd mensen waren erin geslaagd de zwaar beveiligde haven van Calais binnen te komen, waar de veerboot net was aangekomen uit het Engelse Dover. Rond de vijftig wisten aan boord van het schip te komen. Bij het beklimmen van de ferry vielen twee migranten in het water. Ze werden gered door de brandweer.

Zondagmorgen was de politie nog op zoek naar migranten die zich op het schip schuil zouden kunnen houden. Door de actie van de politie liepen de diensten van de veerboten over het Kanaal vertraging op. Minstens twee ferry’s moesten wachten voordat ze de haven in mochten.