Migrant in nood van boord bij Sea-Watch

Een van de vluchtelingen aan boord van de Sea-Watch 3 is overgebracht naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Volgens een woordvoerder van de hulporganisatie ging het om een medisch noodgeval.

Aan boord van het schip, dat nabij het eiland vaart of ligt, zijn nu nog 42 asielzoekers. De Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, geeft geen toestemming aan de bemanning om aan te meren in een Italiaanse haven. Hij riep vrijdag Nederland op actie te ondernemen. Het schip vaart onder Nederlandse vlag maar is eigendom van een Duitse hulporganisatie.

Salvini zegt dat hij Nederland en de Europese Unie verantwoordelijk houdt voor het lot van de 42 migranten. Hij zei dat hij zijn Nederlandse ambtsgenoot hierover heeft geschreven. „Wij zullen de regering van Nederland en de Europese Unie, afstandelijk en afwezig zoals gewoonlijk, verantwoordelijk stellen voor alles wat er met de vrouwen en mannen aan boord van de Sea-Watch gebeurt.”

Malta meldde zondag dat zijn marine een groep van 37 migranten uit de Middellandse Zee heeft gered. Rome en Valletta dringen aan op een eerlijke verdeling van migranten naar andere EU-landen. Een aantal Europese landen vindt dat migranten moeten aanmeren in de dichtstbijzijnde haven en vervolgens over Europa moeten worden verdeeld.