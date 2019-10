Migrant dood na aanvaring Griekse kustwacht

Bij een aanvaring tussen een migrantenboot en een Grieks patrouilleschip van de kustwacht is woensdag een migrant omgekomen. Ook worden een man en een 3-jarig kind vermist. Verder raakten zes migranten gewond. Twee van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De aanvaring gebeurde in het donker voor de kust van het eiland Kos. De kustwacht meldt dat de migrantenboot geen lichten aan had en daardoor niet opviel. Op de boot zaten 34 mensen.

Dagelijks komen honderden migranten aan in Griekenland, die vanuit buurland Turkije de oversteek maken. De regering heeft strengere controles aangekondigd om migranten af te schrikken. „Golven van vluchtelingen en economische migranten belegeren nu de Europese landen”, zei de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis vorige week.