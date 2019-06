Migrant Centraal-Amerika vaak niet erkend

Klimaatvluchtelingen uit landen zoals Guatemala en Honduras ontberen hulp omdat de definitie van ”vluchteling” deze groep buitensluit, constateert de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Bewoners van het platteland en inheemse inwoners slaan in deze regio steeds vaker op de vlucht in eigen land of vertrekken naar buurlanden.

Dat het vaak om klimaatvluchtelingen gaat, is niet altijd duidelijk. Mensen vertrekken omdat landbouwgrond verdwijnt en de opbrengsten van gewassen onzeker zijn als gevolg van klimaatverandering. Dat leidt tot financiële onzekerheid en voedselonzekerheid.

„In het algemeen kunnen we zeggen dat de meerderheid van de migranten van het platteland arm is, maar niet tot de armsten behoort, want die groep kan zich de kosten van de reis niet veroorloven”, zegt Ricardo Rapallo van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Volgens de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbische Gebied (ECLAC) groeide het aantal migranten uit El Salvador, Guatemala en Honduras in de afgelopen jaren aanzienlijk. Het aantal illegale migranten dat werd aangehouden door de Amerikaanse grenspolitie steeg van 50.000 in 2010 naar 400.000 in 2016.

Taalgebruik

„Als het over klimaatverandering gaat, raakt dat sommige groepen mensen meer dan andere. Mensen die werken in de landbouw of visserij zijn het kwetsbaarst en worden historisch gezien het slechtst behandeld”, zegt Elizabeth Kennedy, onderzoeker bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). „Het is van belang te weten dat de inheemse bevolking meestal het zwaarst getroffen wordt. Dat blijft vaak buiten beschouwing in het gesprek over deze ontwikkelingen.”

De Verenigde Naties noemen mensen die vluchten vanwege klimatologische omstandigheden geen klimaatvluchtelingen. Dat komt doordat voor een verandering van taalgebruik overeenstemming moet zijn onder VN-lidstaten over de definitie van vluchteling. Momenteel is dat iemand „die gedwongen is zijn of haar land te ontvluchten vanwege vervolging, oorlog of geweld.”

Meewegen

Een vluchteling is ook iemand die gegronde redenen heeft vervolgen te vrézen – vanwege ras, religie, nationaliteit, politieke opinie of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep.

Lid zijn van een inheemse groep kan een reden zijn om asiel aan te vragen, benadrukt Kennedy. Maar ze waarschuwt dat bij migratie in Centraal-Amerika veel mensen, inclusief advocaten, zich er niet van bewust zijn dat ze dat mee moeten wegen. „Dat geldt zelfs voor Guatemala en Honduras.”

Kennedy zegt dat er weinig data en programma’s zijn om inheemse vluchtelingen en migranten van het platteland te helpen, terwijl deze groepen een gewelddadige geschiedenis achter de rug hebben. In Centraal-Amerika hadden in 1996 een aantal bloedbaden plaats onder de inheemse bevolking. Dat geweld laat nog steeds sporen na, aldus de onderzoekster van HRW.

Klimaatvluchtelingen zijn onvoldoende in beeld bij het publiek, omdat ze meestal binnen hun eigen land migreren. „Het is van belang te benadrukken dat interne migratie een veel grotere beweging is dan internationale migratie”, zegt Rapallo.

Gezinnen die kampen met voedselonzekerheid sturen vaak een gezinslid naar het buitenland om geld te verdienen. De rest van de familie blijft in het thuisland.

Kennedy zag in de afgelopen jaren echter ook een toename van het aantal gezinnen dat vertrok uit Guatemala en Honduras. „Dat laat zien dat er meer aan de hand is én dat mensen behoefte hebben aan meer dan alleen een manier om thuis economische zekerheid te creëren.”

Hiaten

De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) heeft voor de bescherming van klimaatmigranten het Platform on Disaster Displacement (PDD) in het leven geroepen. Dat moet hiaten dichten in de bescherming van mensen die risico lopen op ontheemding, of al ontheemd zijn en in het buitenland verblijven als gevolg van klimaatverandering en rampen.

De Climate Action Summit die in september plaatsheeft tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, moet duidelijk maken in hoeverre de PDD daadwerkelijk klimaatmigranten heeft beschermd.