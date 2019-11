Midden-Italië opgeschrikt door aardbeving

Een aardbeving met een kracht van 4.4 heeft donderdagavond het midden van Italië opgeschrikt. Volgens het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie lag het epicentrum 5 kilometer ten zuidoosten van de gemeente Balsorano in de provincie L’Aquila op een diepte van 14 kilometer.

Onmiddellijk renden de bewoners van de regio de straat op. Over eventuele slachtoffers en schade is nog niets bekend.

In de nacht van woensdag op donderdag was er ook seismische activiteit in de regio, schrijft de krant Corriere della Sera. Hierop had de burgemeester van Balsorano besloten de scholen gesloten te houden.

Volgens persbureau ANSA was de beving ook in delen van Rome voelbaar. Tientallen verontruste inwoners belden de brandweer.

Italië ligt op twee breuklijnen, waardoor er vaak aardbevingen zijn. L’Aquila werd in 2009 getroffen door een zware aardbeving. Toen kwamen zeker driehonderd mensen om het leven. Tien jaar later is de wederopbouw nog niet voltooid.