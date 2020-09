Middellandse Zee-landen dreigen met sancties tegen Turkije

Turkije riskeert sancties als het niet terugkeert naar de onderhandelingstafel om een territoriaal conflict met Griekenland en Cyprus op te lossen. Daarvoor waarschuwden zeven EU-landen aan de Middellandse Zee die op Corsica bijeen waren gekomen.

NAVO-lidstaat Turkije zoekt al langer naar grondstoffen in betwiste wateren in de oostelijke Middellandse Zee. Dat heeft de spanning met Griekenland en Cyprus doen oplopen. De zeven EU-landen schaarden zich in een gezamenlijke slotverklaring vierkant achter die twee lidstaten.

De landen waarschuwen Turkije ook dat de EU klaar is om nieuwe strafmaatregelen op te stellen. Die kunnen volgens de verklaring eind september worden besproken in de Europese Raad. De Franse president Emmanuel Macron zei dat het nog steeds de voorkeur heeft om een dialoog aan te gaan. „We zijn niet naïef, maar we willen het gesprek weer aangaan in goed vertrouwen.”

Turkse en Griekse functionarissen vergaderden donderdag al wel in het NAVO-hoofdkwartier. Die gesprekken waren gericht op het voorkomen van verdere militaire escalatie, meldde het Turkse ministerie van Defensie. Zo kwamen vorige maand Griekse en Turkse oorlogsschepen met elkaar in botsing.

Het overleg, dat mogelijk in de komende dagen verder gaat, is niet bedoeld om het conflict over de zoektocht naar grondstoffen op te lossen. Wel kan bijvoorbeeld worden gepraat over het instellen van een hotline tussen de strijdkrachten van de twee landen.