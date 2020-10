Microfoon in debat Biden-Trump tijdelijk uit als ander spreekt

De organisatoren van het debat tussen de presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden van aanstaande donderdag in Nashville gaan de microfoon van de ene kandidaat op stil zetten als de ander aan het begin van een onderwerp aan het woord is. Zo willen ze ervoor zorgen dat een kandidaat twee minuten zonder interrupties kan spreken.

Het eerste debat tussen Trump en Biden op 29 september werd ontsierd door de vele interrupties. Vooral Trump bleef zijn tegenstander onderbreken en weigerde hem te laten uitpraten. Biden reageerde daarop door Trump een „clown” te noemen en te zeggen dat „hij zijn mond eens moest houden”.

De commissie die belast is met de organisatie van de debatten, liet weten dat de microfoon van de een op stil wordt gezet tijdens de 2 minuten waarin de ander zijn openingsverhaal houdt aan het begin van de 15 minuten durende segmenten. Daarna staan beide microfoons weer aan.

„President Trump is vastberaden om met Joe Biden in debat te gaan ongedacht de last-minute veranderingen van de regels door de bevooroordeelde commissie in hun nieuwste poging om hun favoriete kandidaat voordeel te verschaffen”, reageerde Trumps campagnemanager Bill Stepien. De campagne van Biden kwam nog niet met een reactie.

Trumps campagneteam had eerder maandag laten weten ontevreden te zijn met de aangekondigde keuze van onderwerpen voor het debat van donderdag. Het zou volgens het kamp van Trump bijvoorbeeld meer over buitenlands beleid moeten gaan. „Zoals gewoonlijk maakt de president zich drukker over de regels van het debat dan over het helpen van een land in crisis”, zei Bidens woordvoerder TJ Ducklo.