‘Michigan schikt voor vele miljoenen om lood in water stad Flint’

De Amerikaanse staat Michigan betaalt meer dan een half miljard dollar om een aantal rechtszaken over het verontreinigde kraanwater in de stad Flint van tafel te krijgen. Twee anonieme bronnen bevestigen dat aan de krant The Detroit News. De aanwezigheid van hoge loodconcentraties in het water in Flint geldt sinds 2014 als een noodsituatie voor de volksgezondheid en leidt lokaal tot veel woede en frustratie.

De details van de schikking worden naar verwachting vrijdag bekendgemaakt. De overeenkomst komt na jaren van procederen door inwoners van de stad die een schadevergoeding van de staat eisen.

Het schikkingsbedrag is een van de hoogste in de geschiedenis van de staat Michigan. Hoogleraar en waterexpert Marc Edwards, die hielp de noodsituatie aan het licht te brengen, zegt dat „als geld het middel is waarmee de staat spijt betuigt voor zijn misdaden, dit een fors excuses is”.

De problemen met lood in het kraanwater begonnen toen de watertoevoer vanuit het meer Lake Huron werd verlegd naar de Flint-rivier. In twee onafhankelijke onderzoeken werd loodvergiftiging vastgesteld bij de bevolking van Flint. Het schandaal kostte meerdere functionarissen de kop en leidde tot civiele rechtszaken en strafrechtelijke aanklachten.