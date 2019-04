Michelle Obama inspireert vrouwen in Ziggo Dome

Blijf jezelf en geloof in je eigen kracht. Laat je als vrouw niet klein krijgen. Dat was de kern van de boodschap die de voormalige first lady, Michelle Obama, woensdagavond in het afgeladen Ziggo Dome in Amsterdam bracht.

Ruim zeventienduizend mensen, voornamelijk vrouwen, waren naar de hoofdstad gekomen om de oud-presidentsvrouw te horen. Het kostte wel wat om haar in levende lijve te zien. De prijs van kaartjes varieerden tussen de 200 en 450 euro.

Met het bezoek aan Amsterdam sloot Michelle Obama een tournee door Europa af om haar boek ”Mijn verhaal” te promoten. Gelet op de verkoopcijfers van haar memoires was dat eigenlijk overbodig. Van haar boek zijn inmiddels 10 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is het de best verkochte autobiografie ooit.

De voormalige moeder van het Witte Huis is vanwege haar manier van optreden, haar ambitie en levensgeschiedenis een inspirerend voorbeeld voor miljoenen vrouwen. Van trots over haar carrière is bij Michelle geen sprake. „Het is alleen Gods genade dat ik op deze plaats zit. Dat had ook ieder ander kunnen zijn.”

Open en eerlijk vertelt ze dat haar leven niet altijd gemakkelijk is geweest. Haar afkomst was bepaald geen pré om carrière te maken. Michelle Obama werd geboren in de arme South Side van de Amerikaanse stad Chicago. Hoewel ze tot de beste van de klas behoorde, zei haar mentor op de middelbare school dat ze „geen Princetonmateriaal” was. Desondanks werd ze toegelaten tot deze prestigieuze universiteit en was ze daar een student die excelleerde.

Tijdens het twee uur durende gesprek met haar vaste interviewster, de journaliste Isha Sesay, benadrukte de vroegere first lady het belang dat ouders hun kinderen stimuleren om vooruit te komen. „Mijn ouders hielden het vuur brandend.” Leeftijdsgenoten uit de arme wijken van Chicago die geen ouders hadden die voor hen opkwamen om goed onderwijs te volgen, maakten geen carrière.

Bij het ophalen van herinneringen aan haar jeugd zei ze last te hebben gehad van haar armoedige afkomst en haar geboorte uit niet-blanke ouders. „Als familie wisten we wat het betekent om onderschat te worden vanwege onze huidskleur.”

De les die ze vrouwen wilde meegeven was deze: buig niet voor de tegenstand die vrouwen nog steeds ondervinden als ze hun ambitie waar willen maken. „Meisjes krijgen vaak te horen dat ze zich rustig moeten houden. Soms accepteert de maatschappij competitieve vrouwen niet. Daar moet je doorheen. Het idee dat het niet hoort dat een vrouw zich manifesteert, is een leugen.”

Michelle was open over haar huwelijk met Barack Obama die ze voor het eerst ontmoette op het advocatenkantoor waar ze werkte. Toen hij haar ten huwelijk vroeg, beloofde hij haar een interessant leven. „Dat is uitgekomen, maar anders dan ik dacht.”

De oud-presidentsvrouw stelde dat huwelijken complex zijn. „Het wordt erger als je kinderen krijgt. Je bent moe en kinderen huilen. Je vraagt je af of je man wel voor de baby kan zorgen als hij niet eens zijn eigen sokken kan opruimen.”

Streep

De verkiezing van Barack Obama tot president van Amerika was voor Michelle een streep door de rekening. „Ik kon niet anders dan mijn man volgen. Hem bijstaan. Dat was mijn taak en die heb ik met overtuiging op me genomen.” Ze vertelde dat ze tijdens de acht jaren in het Witte Huis er vooral voor zorgde dat in het gezin alles op rolletjes liep. „Barack moest zich geen zorgen hoeven te maken over het huishouden. Hij had in de Oval Office al genoeg problemen op te lossen.” Over de opvoeding van haar kinderen zei ze: „Mijn kinderen draag ik dagelijks op mijn hart. Maar ik heb ze niet verwend. Ook in het Witte Huis stond ik erop dat ze hun bed opmaakten en hun kamer opruimden. Discipline is goed voor een kind.”