Michelle Martin opnieuw voor de rechter

Michelle Martin, de ex van kindermoordenaar Marc Dutroux, moet voor een Belgische rechter verschijnen. De vader en broer van de vermoorde Eefje Lambrecks hebben een klacht ingediend tegen haar. De zaak draait om een valse bewering van Martin dat ze geen financiële middelen zou hebben.

Martin zag in 2001 af van een erfenis van haar moeder. Zo zorgde zij ervoor dat dat geld niet naar de slachtoffers kon gaan, maar wel naar haar eigen kinderen. Ze zou haar onvermogen zelf georganiseerd hebben, een misdrijf waarop in België tot twee jaar cel en een boete van 12.500 euro staat.

In februari 2013 diende de vader, Leendert Lambrecks een klacht in tegen Michelle Martin. Maar in de zomer van 2013 stapte ook zoon Jean naar de onderzoeksrechter om een klacht in te dienen. Met hun klachten zetten vader en zoon Lambrecks zelf een gerechtelijk onderzoek op gang.

Dutroux en Martin werden in 1996 gearresteerd in verband met de verdwijning van zes meisjes. Dutroux kreeg levenslang. Martin werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor haar rol bij de ontvoering, verkrachting en dood van enkele meisjes. In de zomer van 2012 kwam Martin onder strikte voorwaarden vervroegd vrij.