Michelinster voor gesloten Duits restaurant

De ‘Guide Michelin’ heeft in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg een restaurant dat gesloten is een ster gegeven. De culinair inspecteurs bezochten de ‘Alte Vogtei’ in Köngen in 2017 en het voorjaar van 2018. Ze vonden de kwaliteit van de keuken een onderscheiding waard, zei woordvoerster Nina Grigoleit.

De exploitant meldde in november dat de zaak dichtging wegens verbouwing. De heropening was gepland in januari. Vlak voor de presentatie van de nieuwe gids dinsdag in Berlijn, kreeg Michelin-regiodirecteur Ralf Flinkenflügel te horen dan het maart zou worden. Nu blijkt dat er nooit meer exquis zal worden gegeten.

Volgens chef-kok Lars Volbrecht is het oude pand zodanig aangetast door schimmel dat een verdere bedrijfsvoering uitgesloten is. Die slechte informatie was hem bij de contractbespreking onthouden. „Mijn ziel en zaligheid zat in de Alte Vogtei. Een droom is hiermee ten einde. Ik heb die ster slechts geaccepteerd voor de prestatie die we al die maanden samen hebben geleverd en waarmee we de gasten gelukkig hebben gemaakt”.

De Duitse Michelin-editie 2019 telt 309 sterrenrestaurants.